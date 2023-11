Dating world champ Melvin Jerusalem puntirya WBC crown ni Yudai Shigeoka

PUNTIRYA ni dating World Boxing Organization (WBO) minimumweight champion Melvin “Gringo” Jerusalem ang titulo ni World Boxing Council (WBC) titlist Yudai Shigeoka ng Japan.

Sumabak na muli sa boxing stage ang 5-foot-2 orthodox boxer kontra kay Francis Jay “The Amazing Boy” Diaz nitong nagdaang Oktubre 29 sa Robinson’s Mall sa General Santos City bilang parte ng preparasyon sa pagsabak sa mas matitinding laban.

Dinomina ng 29-anyos mula Manolo Fortich, Bukidnon ang mas batang boksingero mula Bacoor, Cavite sa bisa ng pagpabor ng tatlong hurado sa 79-73 iskor sa unanimous decision para sa eight-round tuneup light flyweight bout upang bahagyang makausad sa masaklap na pagkatalo kay reigning titlist Oscar “El Pupilo” Collazo ng Puerto Rico na nagtapos sa seventh-round technical knockout noong Mayo 27 sa Fantasy Springs Casino sa Indio California sa Amerika.

Matapos ang naturang laban kay Collazo ay agad nagtungo sa Japan si Melvin upang makipagsanib-pwersa sa paghahanda kasama si dating WBO super flyweight titlist Kosei Tanaka sa Ontake Nagorigo, High Altitude Training Center sa Gero City, Gifu.

Inamin ni Jerusalem (20-3, 12KOs) na unti-unti niyang pagtatrabahuhang makakuha muli ng opurtunidad na makalaban sa isang world title fight kasunod ng panalo kay Diaz. Hinihintay na lamang nito ang sasabihin ng kanyang promoter sa kanyang susunod na laban na kasalukuyang nasa 8th rank sa WBC at 6th sa WBO.

“Sa ngayon pagtuunan ko muna iyung ibang world belt. Plano kong mas makaakyat pa sa rankings para makalaban iyung champion,” pahayag ni Jerusalem sa Abante Sports. “Marami pang pagsusumikapan para makabalik ulit sa world title bout. Sana makuha ko ulit yun, pero talagang gagawin ko lahat.”

Binanggit naman sa isang mensahe ng head coach ni Jerusalem na si dating regional title holder Michael Domingo na target nilang habulin ang WBC belt.

“Baka WBC ang plano namin, dahil iyan ang sabi ng aming manager,” pahayag ni Domingo.

Nitong nagdaang Oktubre 7 ay naagaw ni Shigeoka ang WBC belt ni Panya Pradabsri ng Thailand sa bisa ng lopsided na 12-round unanimous decision.

Nakapila rin ang ibang Pinoy na sina Joey Canoy sa no. 3, Jake Amparo sa no. 4 at Pedro Taduran sa no. 5, habang nasa likod ni Jerusalem sina Garen Diagan sa no. 11, Rene Mark Cuarto sa no. 12 at Lito Dante sa no. 15 sa world rankings. (Gerard Arce)