Cruise ship sa Siargao hahakot ng turista – DOT

Kumpiyansa ang Department of Tourism (DOT) na malaki ang maitutulong ng cruise ship sa pagpapalawak ng turismo sa bansa.

Ayon kay DOT-13 chief Ivonnie Dumadag, ang kamakailang pagdating ng isang cruise ship sa Siargao ay nakikitang magpapalawak pa ng portfolio ng turismo ng isla at paramihin ang mga bisita.

Malugod na tinanggap ng DOT Caraga Region (DOT-13) at ng local government units (LGUs) ng Socorro at General Luna sa Siargao ang pagdating ng mga turista na sakay ng Coral Adventurer.

Dumating ang MV Coral Adventurer noong Martes sa Sohoton Cove sa Socorro, at isla ng Daku sa bayan ng General Luna kasama ang 78 pasahero mula sa Australia, New Zealand, at Great Britain.

Sinabi ni Dumadag na ang pagpapatuloy ng mga cruise visit sa Siargao ay magpapalakas sa posisyon ng Pilipinas bilang nangungunang regional cruise hub sa Asya.

Ang cruise tourism, aniya pa ay magpapalakas din sa paglago ng ekonomiya ng Siargao sa sandaling magsimula ang operasyon ng unang international cruise port at terminal sa bayan ng Dapa.

Isinasagawa ang mga construction work para sa international cruise port sa Dapa, at inaasahang magsisimula ang operasyon sa kalagitnaan ng susunod na taon.

Ani Dumagdag, ang DOT-13 at ang mga LGU sa isla ay patuloy na nakikipagtulungan sa iba pang national line agencies at stakeholders para isulong ang sustainable at responsableng turismo sa Siargao Island at sa iba pang bahagi ng rehiyon.

Ang Coral Adventurer ay umalis sa Siargao pasado alas-2:00 ng hapon patungong Palau. (Dolly Cabreza)