Clint Escamis tutuldukan 32 taong tagtuyot ng Mapua

Standings W L

*Mapua 13 3

Lyceum 11 4

Saint Benilde 10 6

JRU 10 6

San Beda 9 6

EAC 8 8

Perpetual 8 8

xSSC-R 5 10

xArellano 2 13

xLetran 2 14

*Final Four

x-Eliminated

Mga laro ngayon:

(FilOil EcoOil Arena)

1:30pm — LPU vs San Sebastian

3:30pm — Mapua vs Arellano

ISA lang ang laging nasa isip ni Clint Escamis.

Tapusin ang higit sa tatlong dekadang pagkagutom sa korona ng Mapua University (MU) Cardinals.

Target ng tournament leader Mapua ang twice-to-beat advantage sa muling pakikipagduwelo sa Arellano University (AU) Chiefs sa nalalapit na pagtatapos ng second round elimination ng 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan.

Nabulilyaso ang pagnanais ng koponan na matapos ang matagal na paghahanap sa kampeonato nang walisin ng Letran Knights sa Finals ng 97th season sa pangunguna nina Warren Bonifacio, Paolo Hernandez at mga dating manlalaro na sina Arvin Gamboa, Brian Lacap, Adrian Nocum at Jeric Pido.

Sa Season 98 noong isang taon, bigo namang pumasok sa Final Four ang Mapua.

Itinanghal na MVP ang 23-anyos na all-around playmaker sa juniors division ng NCAA nang dalhin sa dalawang kampeonato ang Red Robins bago ito tumalon sa University of the East (UE) Red Warriors sa collegiate league, hanggang sa magdesisyong bumalik sa pinagmulang koponan, kung saan pinagbibidahan ang Mapua sa 13-3 marka.

“Yes. Obvious naman. Meron kaming energy guy, ‘yung game changer, at leader. And of course, suportahan lang naman sila eh,” pahayag ni coach Randy Alcantara kasunod ng 69-53 panalo laban sa University of Perpetual Help System Dalta Altas nitong Miyerkoles.

Aminado si Alcantara na ang pagdating ni Escamis sa koponan ang maaaring magbuo sa nawawalang piyesa para matapos ang 32-year title drought ng Muralla, Intramuros-based squad.

“Malaking bagay ‘yung addition ni Clint sa amin pero siyempre with the support ng mga veterans like Boni, Jopet, and Paolo, talagang hindi rin naman namin ‘to mararating. Clint Escamis is a good addition para sa amin,” sey ng coach.

(Gerard Arce)