Claudine binanatan si Jodi

Very, very happy ang description ni Claudine Barretto sa career niya ngayon.

“Kasi ngayon pinayagan na ako nina Sabina, Santino, to really work. And then, nakakasama ko na rin ang dalawa ko pang anak sa set, kasi home school sila. So, mas happy ako magpunta sa set.

“Seven years akong hindi gumawa ng teleserye. Eh, `yun talaga ang forte ko. Akala ko sobra akong matatakot.

“Eh, dahil si Direk Crisanto Aquino nga ang direktor namin, na dati kong AD (assistant director) kay Direk Chito Roño, hindi na ako ninerbiyos, dahil I trust him 100 percent.

“Iba talaga kapag kumportable at kaibigan mo ang katrabaho mo,” sabi ni Claudine, na ang tinutukoy nga ay ang pagbabalik teleserye niya sa GMA-7, ang ‘Lovers/Liars’ na kung saan ay sobrang daring nga raw ang karakter niya.

Eh, sa personal life niya, masaya ba siya?

“Sa personal life, 11 years na akong walang boyfriend, walang date, at kung mapapansin niyo wala rin namang nali-link sa akin. So talagang tutok lang ako sa mga anak ko.

“Choice ko `yon!” sabi ni Claudine.

Pero, may mga nanliligaw naman sa kanya, di ba?

“Meron, pero hindi ko ini-entertain. Nai-intimidate sila, at siguro nakikita nila na hindi `yon ang ini-entertain ko,” sabi ni Claudine.

Meaning, sarado na ang puso niya?

“Sarado na ang puso ko, yeah. Hindi lang puso, lahat talaga!

“Pero hindi naman as in sarado talaga ang puso ko, hindi lang siya ang priority ko!” chika niya.

“If ever may dumating, bonus na lang `yon!”

Ano ba ang hinahanap niya sa isang lalaki?

“’Yung kayang mahalin ang mga anak ko. Kung mahal ako, sana mas kayang mahalin ang mga anak ko. Kasi at the end of the day sila pa rin ang number one ko,” sey pa rin ni Claudine.

Siyempre, kinumusta ng press ang sitwasyon nila ni Raymart Santiago. Hindi pa nga raw sila annulled, at ongoing pa rin ang proseso.

“Delay nang delay ang deadline ni Raymart. And he’s trying to get custody. Eh, 16 years old na si Santino, at 19 na si Sabina, at hindi ko alam kung bakit niya gustong kunin ang custody.”

Hindi raw sila nag-uusap ni Raymart.

“Sa mediation lang kami nag-uusap.”

Wala bang chance na maging magkaibigan sila?

“Dati, oo meron. Pero siguro sa bagong relationship niya ngayon, hindi possible!” sabi ni Claudine.

Bakit?

“Kasi hindi magandang influence sa kanya,” sey ni Claudine.

“Compare sa dati!” dugtong ni Claudine.

You mean, si Jodi Sta. Maria?

“Thank you…,” nakangiting reaksyon lang ni Claudine.

Anyway, sa huli nga ay tinanong na lang si Claudine kung ano ang pinaka-hindi niya matanggap na ‘lies’ o kasinungalingan na nangyari sa buhay niya?

“Naku, ano ba ang pinaka-ano…? ‘Yung manakawan ka ng mga pinaghirapan mo. Kasinungalingan `yon. Betrayal `yon, ‘di ba? Love and lie!” sabi ni Claudine.

Kaloka!