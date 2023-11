PATAY ang 36 katao habang sugatan ang 19 na iba pa matapos na mahulog ang sinasakyan nilang bus sa isang bangin sa Jammu district sa India noong Miyerkoles.

Ayon sa mga awtoridad, mahigit sa 50 katao ang lulan ng nasabing bus nang mawalan ng kontrol ang driver nito habang tumatahak sa Batote-kishtwar national highway at bumulusok sa 600 talampakang taas na bangin.

“Unfortunately, 36 persons have died and 19 are injured, out of whom six injured are serious,” ayon kay Indian federal minister Dr. Jitendra Singh.

Samantala sa isang post sa X, nagpahayag ng pakikiramay si President Droupadi Murmu sa pamilya ng mga biktima.

Makakatanggap ang pamilya ng mga namatay ng 200,000 Indian rupees o $2,400 bawat isa habang tig-50,000 rupees o $600 ang mga sugatan.