Isang pinaghihinalaang bigating smuggler ng sibuyas ang inaresto noong Miyerkoles nang umaga, ayon kay Senador Cynthia Villar sa deliberasyon ng Senado sa panukalang 2024 budget ng Department of Agriculture (DA).

Sabi ni Villar, ang naaresto ng Anti-Smuggling Task Force ng DA ay nagngangalang Jason de Roxas Taculong na nasa likod umano ng ilegal na importasyon ng 30 container ng sibuyas.

“They said that they issued warrant of arrest to Jason de Roxas Taculong…and they have arrested him this morning [Wednesday], so that’s good news,” pahayag ni Villar, chair ng Senate committee on agriculture and food.

“It’s large-scale smuggling, onions, daw,” dagdag pa ng senadora matapos tanungin ni Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III.

Sabi pa ni Villar, sasampahan din ng DA ng kaso ang isang pang onion smuggler na may-ari ng anim na kompanya.

“They are investigating daw together with the Philippine Competition Commission against Leah Cruz but this Leah Cruz has been there for a long, long time…when I entered there is a Leah Cruz so I guess it’s taking them a long long time,” sambit pa ng mambabatas.

Binanggit pa ni Villar na 15 kaso na ang naihain ng DA sa korte laban sa mga smuggler subalit lima na ang nabasura.

“You can see that everything is dismissed by the court. That’s why I want them to be non-bailable para at least kung i-dismiss man ng court, nakaranas na siyang makulong. Eh alam mo mayayaman, sila ayaw nilang makulong,” ani Villar. (Dindo ¬Matining)