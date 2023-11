Bebot tegi sa modernized jeepney

Isang call center agent na pasahero ng modernized jeepney ang nasawi habang limang pasahero pa ang nasugatan nang mawalan ito ng preno at sumalpok sa nakaparadang kotse sa Mandaue City, Cebu noong Martes nang gabi.

Kinilala ng pulisya ang biktima na si Sheila Loquinte Calo, 31 anyos at residente ng Compostela, Cebu.

Ayon kay P/LtCol. Rudolf Oriol, tagapagsalita ng Mandaue City Police Office, sinubukan ng driver ng modernong jeepney na mag-overtake at mag-counterflow pagdating sa bayan ng Consolacion dahilan para mawalan ito ng kontrol at sumalpok sa kotseng nakaparada sa tabi ng kalsada.

Dahil sa lakas ng impact, tumagilid ang sasakyan na ikinaipit at nagresulta sa pagkamatay ng biktima.

Limang iba pang pasahero ang malubhang nasugatan sa insidente.

Nagtulong-tulong ang mga bystander upang mailabas ang mga pasahero mula sa jeepney.

Isinugod ang mga biktima sa Mandaue District Hospital.

Samantala, nakapiit na sa istasyon ng pulisya ang driver ng modernized jeep at nahaharap sa mga kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Physical injuries. (Ronilo Dagos)