Babu na sa korona! Wesley So nalasap pangalawang olats

NALASAP ni Super Grandmaster Wesley So ang pangalawang talo kaya naman wala na itong pag-asa na masilo ang korona sa Grand Chess Tour – 2023 Saint Louis Rapid na nilalaro sa Saint Louis Chess Club sa Missouri, USA.

Pisak agad si 29-year-old So sa round 1 kay GM Le Quang Liem, pagkatapos ay tumulak ng apat na sunod na tabla sa round 2 hanggang 4 para ilista ang dalawang puntos.

Muling yumuko ang dating pambato ng Philippine chess team na si So sa round 6 kay GM Maxime Vachier-Lagrave ng France.

Napako sa two points si Cavite-born So at nasa pinaka-ilalim siya sa 10-player single round robin tournament.

May tatlong laro pa ang natitira kung saan ay makakatapat ni So si GM Ian Nepomniachtchi ng Russia sa round 7.

Samantala, solo sa tuktok si GM Ray Robson ng USA tangan ang apat na puntos.

(Elech Dawa)