Anak suspek sa Victory Liner murder

SINISILIP na rin ng Philippine National Police (PNP) ang posibilidad na mismong anak ng isa sa maglive-in partner ang utak sa pamamaril sa mga ito sa loob ng Victory Liner bus habang bumibiyahe ito sa Carranglan, Nueva Ecija noong Miyerkoles.

Ayon kay PNP Public Information Office (PIO) chief PCol. Jean Fajardo, posibleng ideklara nila bilang person of interest sa pagpaslang sa mga biktimang sina Gloria Quillano, 60 anyos at Arman Bautista, 55 anyos, mga tubong Koronadal, South Cotabato, ang anak ng una.

Ito’y matapos nilang matuklasan na nagkaroon ng alitan si Quillano at anak nito nang kasuhan ng una ang huli ng carnapping.

Dahil dito ay nakulong ang anak ni Quillano pero nakalaya ito matapos magpiyansa.

Samantala, patuloy ding sinusuri ng pulisya ang dashcam footage ng bus upang matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang suspek na bumaril sa mga biktima.

Sa ulat, binabaybay ng bus ang bulubunduking bahagi ng highway sa Barangay Minuli nang mula sa hulihang upuan ng bus ay magkasunod na naglakad pauna ang dalawang suspek at sunod-sunod na pinaputukan ang mga biktima na magkatabing nakaupo sa pinakaunang upuan ng sasakyan.

Kapwa dead on the spot ang mga ito matapos magtamo ng mga tama sa ulo at leeg. Nagtamo ng tatlong tama ng bala si Quillano at apat naman si Bautista.

Ayon kay Police Chief Master Sergeant Vincent Castañeda ng Carranglan police, hawak na nila ang nasabing dashcam video kung saan nakita ang mga suspek na naka-camouflage at isang naka-face mask.

Nakita rito na sumakay ang mga biktima sa Cauayan City sa southbound bus na biyaheng Sampaloc, Maynila, habang sumakay naman ang mga suspek sa Bayombong, Nueva Vizcaya na nasa mahigit 100 kilometro mula sa point of origin ng mga biktima.

Ayon pa sa pulisya, planado ang krimen at tinitiyak na sa Cauayan City, Isabela pa lamang kung saan sumakay ang mga biktima ay may lookout na sa mga ito na siyang nagbigay ng impormasyon sa mga nag-aabang na suspek sa plate number at body number ng bus. (Ronilo Dagos)