Uulan ng datung! P10M papremyo sa 2023 PCSO Presidential Gold Cup

Tumataginting na P10M ang ipamumudmod na premyo sa magaganap na 2023 PCSO “Presidential Gold Cup” sa Disyembre 17 sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Kaya naman inaasahang marami ang magsasaad ng pagsali sa nasabing presitihiyosong karera na inisponsoran ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Bagaman wala pang naghayag ng paglahok ay tiyak na sasali si defending champion Big Lagoon at mahigpit na karibal na si reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) Horse of the Year awardee Boss Emong.

Ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta ang premyo pero ayon sa organizer ng karera, kapag pito pababa ang kasali ay hanggang fourth lang ang makakakuha ng cash prize.

May distansiyang 2,000 metro, tinatayang nasa P6M ang kukubrahin ng owner ng unang kabayong tatawid sa finish line kaya paniguradong marami ang sasali at posibleng ngayon pa lang ay hinahanda na ng owners at trainers ang kanilang pambatong kabayo.

Ang iba pang mga posibleng sumabak ay sina two legs Triple Crown winner Jaguar, veteran Nuclear Bomb, Robin Hood, War Cannon at Don Julio na malalaki rin ang tsansa maukit ang pangalan sa industriya ng karera. (Elech Dawa)