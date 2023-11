Undercover cop tigok sa buy-bust

TODAS ang isang undercover cop matapos na matunugan ng huhulihin nilang tulak ng ilegal na droga na pulis ito sa Cebu City noong Miyerkoles.

Namatay noon din ang biktimang si Police Staff Sgt. Ryan Languido Baculi, nakatalaga sa Regional Drug Enforcement Unit ng Regional Office-Central Visayas (PRO-7) dahil sa mga tama ng bala sa katawan.

“Today (Wednesday), the Police Regional Office-Central Visayas (PRO-7) woke up to sad news that one of our personnel was killed while performing his duty. A bemedalled police officer, father of five children paid the ultimate sacrifice of being a law enforcer. We condemn the killing of our police officer who was performing his job,” pahayag ni Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, tagapagsalita ni PRO-7 chief Police Brig. Gen. Anthony Aberin.

Iniutos na ni Aberin ang pagtugis sa mga suspek na kinilalang sina Atong Rafols at Ramil Salazar.

Ayon kay Pelare, si Baculi ang naitalagang poseur-buyer sa pakikipag-transaksyon sa mga suspek sa Barangay Kinasang pasado hatinggabi noong Miyerkoles

.

Natunuguan umano ni Rafols na pulis ang kausap nila kaya bumunot ito ng baril at ilang beses na pinutukan ang biktima.

Samantala, gumanti ng putok ang mga kasama ni Baculi na nakapuwesto hindi kalayuan sa lugar at tinamaan sa braso si Rafols. Nakatakas kalaunan ang mga ito.

Sinabi ni Pelare na dating preso si Rafols na may nakabinbing warrant of arrest sa kasong murder at frustrated charges.

Ginagamit din umano itong hitman ng sindikato sa ilegal na droga at inililigpit ang mga kasama nila na hindi nagreremit ng kita sa droga.

Samantala, iimbestigahan ng pulisya ang ulat na isang tanod ang pumayag na makatakas ang mga suspek lulan ng sasakyan ng barangay at inihatid sa bahay ni Rafols. Kalaunan, sinabi ng tanod na hindi umano niya alam na naka-engkwentro ng dalawa ang mga pulis.