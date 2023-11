Toni iniintrigang babalik sa ABS-CBN

Usap-usapan ngayon sa online world ang balitang muling kukunin ng ABS-CBN si Toni Gonzaga.

Ayon nga sa mga naglalabasang chika, babalik daw ang misis ni Direk Paul Soriano bilang main host ng ‘Pinoy Big Brother’.

Matatandaan noong February 2022 ay nag-resign si Toni bilang main host ng nasabing Kapamilya reality show dahil sa kanyang political color.

Mula noon ay napunta na kay Bianca Gonzalez ang pagiging main host ng ‘PBB’.

Magkahalo naman ang reactions ng netizens sa balitang pagbabalik ni Toni sa Kapamilya Network.

May mga natuwa sa balita dahil kapag sinabing ‘PBB’ ay si Toni talaga ang unang celebrity na naiisip nila at wala pa rin daw makakapantay sa pagho-host nito ng nasabing reality TV show.

Pero as expected, may mga hindi rin natuwa at nagbantang ibo-boycott nila ang mga magiging programa ni Toni sa ABS-CBN gaya raw ng ginawa nila sa isang e-commerce app na ininderso ng TV host-actress.

Sa ngayon ay tahimik pa ang kampo ni Toni Gonzaga at ng ABS-CBN tungkol sa balitang ito, pero ayon sa editor naming si Jun Lalin, inaalam na niya ang reaksyon ng grupo ng misis ni Direk Paul tungkol sa tsikang ito.

Abangan!

(Byx Almacen)