Magsasagawa ng tatlong araw na transport strike ang Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide (PISTON) simula Nobyembre 20 hanggang 23 para tutulan ang public utility vehicle modernization program (PUVMP) ng gobyerno.

Ang transport strike ay isasagawa dahil sa nalalapit na Disyembre 31,2023 deadline ng gobyerno sa PUVMP.

“Masaker ito sa ating kabuhayan sa pamamagitan ng pang-aagaw sa ating prangkisa, upang magbigay-daan sa monopolyo, kontrol ng malalaking korporasyon sa transportasyon,” ayon sa PISTON.

Nabatid na ang PUV modernization program ay sinimulan noong 2017, sa layunin na palitan ang mga jeepney ng Euro 4-compliant engine para mabawasan ang polusyon na tinutulan ng mga operators dahil aabot ang kanilang gastusin ng mahigit P2 milyon.

Nilinaw naman ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na maaari pang mag-operate ang mga tradisyonal na jeepney kahit na lumampas ang deadline kaya lamang dapat na lumahok sa mga transport cooperative para maiwasan ang ‘on-street competition’ sa panig ng mga driver at operator.

Noong Hunyo 30, 2023 pa ang orihinal na deadline pero pinalawig pa ito kasunod ng isinagawang transport strike noong Marso 6.

(Juliet de Loza Cudia)