Kinastigo ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. si Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Task Force Special Operations Unit Head Col. Bong Nebrija dahil sa paratang nitong nahuli ang senador sa EDSA busway.

“There is absolutely no truth to the malicious report that I was apprehended using the EDSA carousel busway,” giit ni Revilla.

“My daily commute is from the south to the Senate and there is no possibility I will be on EDSA in Mandaluyong. When attending to official functions in the north, I take the skyway from and back to the south,” paliwanag pa niya.

Nauna rito ay sinabi ni Nebrija sa isang forum na niradyo sa kanya ng isang traffic enforcer na nahuli nila ang convoy ni Revilla sa Mandaluyong. Inutos daw niyang huwag tiketan dahil nandoon ang senador.

Dahil dito, ipina-recall ni Revilla ang budget ng MMDA upang makapagpaliwanag si Nebrija sa isyu.

Agad namang nagtungo sa Senado sina MMDA chairman Romando Artes at Nebrija para humingi ng paumanhin sa senador. Ayon kay Artes, isinailalim niya sa preventive suspension si Nebrija.

Samantala, isa namang sasakyan na may ‘8’ plaka sa unahan at regular plate sa likuran ang nahuli sa Northbound EDSA Ortigas.

Ang sabi ng driver, pag-aari ni Leyte Cong. Richard Gomez ang sasakyan at katatapos lang niyang ihatid ang mambabatas sa Kamara de Representantes.

Natiketan ito at kinakailangang magmulta ng P5,000 sa unang offense sa pagpasok sa EDSA Busway.

(Dindo ¬Matining)