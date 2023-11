Rayver super proud: Julie Anne nagmukhang seksing manika

Super gorgeous! ‘Yan na lang ang nasabi ni Rayver Cruz nang makita ang bagong look ng girlfriend niyang si Julie Anne San Jose.

Eh kasi naman si Julie, lalong nagpa-sexy, ha! Bukod sa may pasilip na cleavage, at kabogerang hubog ng katawan, hayun at nagpaka-blondina pa, ha!

Ang dami tuloy namalik-mata, na akala nga nila ay si La Lisa ng Blackpink, ha! Kering-keri nga kasi ni Julie ang pag-emote ni La Lisa.

Anyway, ‘yan nga ang bagong look ni Julie para sa music video niya sa kantang ‘Something’, na mapapanood na sa Biyernes.

Siyempre, sinuklian din ni Julie ng “Thank you my love super sweet,” ang komento ni Rayver sa kanya.

Humamig nga agad ng halos 300 na komento ang bagong look na `yon ni Julie. Na nagsasabing bagay na bagay, at lalong gumanda at lumakas ang sex appeal niya, ha!

Sabi nga nila, parang seksing manika ang dating ni Julie Anne, na kahit saang anggulo ay mabibighani ka talaga.

“Super stunning ni Julie.”

“Para kang manika, ang ganda-ganda.”

“Wow, ang hot ni Julie.”

“Deymmmm, bagay sa iyo, blonde era!”

“Habang tumatagal, lalo ka naming minamahal Julie.”

“Iba si Julie, kumikinang talaga.”

“Nakakasilaw ang ganda ni Julie. She’s killing it.”