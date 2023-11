Kinilala ng Cavite police ang ipinamalas na katapatan ng isa nilang tauhan nang personal nitong isinoli sa may-ari ang perang napulot niya sa gitna ng kalsada sa Trece Martires City.

Personal itong isinoli ni Police Captain Sonny Delos Santos ng Trece Martires City Police at nakatalaga sa Philippine Commission Office kay alias Alvin, 48, may-ari ng canteen at comptroller ng isang kilalang bus company.

Nagsasagawa ng inspection si Delos antos sa mga checkpoint nang napansin nito ang tila isang bugkos ng papel na nakalagay sa isang plastic sa gitna ng kalsada sa Barangay Inocencio, Trece Martires City, Cavite noong nakaraang linggo.

Pinulot niya ito at nagulat siya sa nakitang bungkos ng pera.

Nagtungo si Delos Santos sa pinakamalapit ng Police Community Precinct (PCP) sa lugar at tinanong kung may Closed Circuit Television (CCTV ) ito sa lugar na pinagpulutan niya ng pera. Napanood niya sa video na isang lalaking nakamotorsiklo ang pabalik-palik sa lugar na tila may hinahanap.

Bumalik si Delos Santos sa lugar at tinanong niya ito kung ano ang hinahanap sa lugar.

Ayon kay Alvin , hinahanap niya ang kanyang pera na nagkakahalaga ng P8,550 na nahulog aniya marahil pagkatapos niyang dumaan sa isang checkpoint.

Nang makasiguro si Delos Santos na si Alvin ang may-ari ng pera, inilabas niya ang napulot na plastic, kinuha ang bungkos ng pera at isa-isa niya itong binilang sa harap ni Alvin at saka isinoili sa huli.

Ipinagpasalamat naman ni Alvin ang kabutihang ginawa ng pulis

Ani Alvin, pambiling grocery items ang pera para sa kanilang kantina.

Sinabi naman ni Cavite Provincial Director Officer in-charge Police Colonel Eleuterio M. Ricardo Jr., na kikilalanin nila ang ipinakitang magandang ehemplo ni Delos Santos sa pamamagitan ng pagbibigay ng commendation dito sa Camp Gen. Pantaleon Garcia at sa mismong Trece Martires City Police Station.

(Gene Adsuara)