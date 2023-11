PSC Chairman Dickie Bachmann nagpasalamat sa panukalang dagdag budget

NAGPASALAMAT ang Philippine Sports Commission (PSC) na makakakuha ng tulong mula sa Senado sa hangarin ng ahensiya na makakuha ng P3.7 bilyon na pondo para sa kumpletong rehabilitasyon ng dekadang taon nang Rizal Memorial Sports Complex.

Nakakuha ng tulong ang PSC sa mga suportang argumento nina Senator Christopher ‘Bong’ Go, chairman ng Senate Committee on Sports; Sen Juan Edgardo ‘Sonny’ Angara, chairman ng Committee on Finance; at Sen. Pia Cayetano, tagapangulo ng Committee on Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking.

“We are thankful to Senator Go and the esteemed members of the Senate for rallying behind the PSC’s pursuit of budget increase for 2024. We look forward to elevating our athletes to new heights with this support,” sabi ni PSC Chairman Richard Bachmann.

Ang vice chairman ng Senate Committee on Finance na si Sen. Go ay nagpahayag ng kanyang pagkabahala sa pagkakaiba sa pagitan ng panukalang badyet para sa PSC mula sa Department of Budget and Management kumpara sa kabuuang laang-gugulin para sa buong pambansang badyet, na itinuro ang DBM sa inaprubahang P200 milyon lamang para sa sports body sa 2024.

Kinuwestiyon ni Sen. Go ang dahilan na ibinigay sa likod ng mababang alokasyon kung isasaalang-alang ang malaking papel ng sports sa pagbuo ng bansa at ang mataas na inaasahan sa mga atletang Pilipino sa paglahok sa mga internasyonal na kompetisyon.

“Napapansin ko lang po, kapag nagsa-submit sila sa DBM ng P3 billion, pagdating sa Committee (on Finance), sasabihin sa amin, P200 million lang ang na-approve. Umaasa po sila sana madagdagan po ang kanilang pondo,” sabi ni Senator Go.

Ang matagumpay na pagho-host ng 2023 FIBA Basketball World Cup sa pagtataguyod ng imahe ng bansa sa buong mundo ay hindi maaaring labis na bigyang-diin, sinabi ni Sen. Go, kaya kailangan ng pamahalaan na muling pag-isipan ang mababang prayoridad na may kinalaman sa sports, sa pangkalahatan, at sa mga atleta, sa partikular.

Ibinunyag din ng senador na ang National Sports Development Fund, na pangunahing nagmumula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), ay nananatiling hindi sapat para sa mga pangangailangan ng mga atleta at sa rehabilitasyon ng mga lumang pasilidad sa sports tulad ng Rizal Memorial Sports Complex, na binuksan sa publiko noong 1934.

“Ine-expect nga natin sa mga atleta natin na makapagbigay ng karangalan sa atin. ‘Di po ‘yun nabibigyan ng halaga masyado sa ating budget. Mas marami pang nauuna na hindi gaano ka-importante. Dapat bigyan po natin ng importansiya ang ating atleta. na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa.”

Si Sen. Angara, isang matibay na tagasuporta ng mas mataas na pondo sa palakasan, ay nagpahayag ng pag-asa para sa DBM na bigyan din ng higit na konsiderasyon ang sektor ng palakasan sa mga badyet sa hinaharap, habang pinupuri ang malakas na adbokasiya ni Sen. Go para sa sektor ng palakasan.

Sa pagbibigay ng kanyang boses sa matibay na paninindigan ng kanyang mga kasamahan sa Senado, idiniin ni Sen. Cayetano ang halaga ng palakasan sa pagbuo ng bansa at ang potensiyal na epekto sa pag-unlad ng kabataan.

Binigyang-diin din niya ang kahalagahan ng pagsubaybay sa mga benepisyo ng pakikipag-ugnayan sa palakasan sa pagpigil sa pagkagumon sa droga at pagpapaunlad ng pambansang pagkakaisa, gaya ng napatunayan sa mga internasyonal na kompetisyon.

“Ang sports ay may mahalagang papel sa pagbuo ng bansa. Sa pagbibigay ng kinakailangang suporta sa ating mga atleta, abot-kamay ang pagpapabuti ng palakasan ng Pilipinas,” pagtatapos ni Bachmann, na nagpapasalamat sa Senado sa pagsusumite ng PSC budget para sa pag-apruba sa plenaryo itong Martes, Nobyembre 14.

(Lito Oredo)