Hiniling ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang suporta ng Filipino community sa San Franciso, USA para sa mas matatag at magandang kinabukasan ng mga Pilipino.

Ito ang bahagi ng mensahe ng Pangulo sa kanyang pakikipagkita sa Filipino community sa San Francisco pagdating nito sa Amerika nitong Miyerkoles nang umaga (oras sa Pilipinas).

Ayon sa Presidente, bahagi ng adhikain ng kanyang administrasyon na magkaroon ng magandang kinabukasan at maunlad na buhay ang sambayanan kaya ginagawa ng kanyang gobyerno ang lahat ng paraan para sa ikagaganda ng buhay ng lahat ng mga Pilipino.

“As we begin our mission here in San Francisco, I once again ask our Filipino community in the bay area and the pacific northwest for your full support as your govrrnment works to build a resilient, sustainable and inclusive future for our people back home,” anang Pangulo.

Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pagsisikap at kontribusyon ng mga Pinoy sa Amerika sa ekonomiya sa pamamagitan ng 4.89 bilyon dolyar na remittance ng mga ito sa Pilipinas.

(Aileen Taliping)