Paul Salas nakitang walang ulo sa shooting

Nakakaloka, nakakakilabot, nakakatakot pala ang karanasan ni Paul Salas sa shooting ng ‘Shake Rattle & Roll Extreme’, ha!

Imagine, ilang beses daw may binangungot sa shooting nila. At may nakakita rin daw sa kanya na wala siyang ulo.

“Actually ang PA (personal assistant) ko `yon, na siguro sa pagod din niya, nakatulog na rin siya. Akala niya gising siya, tapos nakikita niya na nagkukuwentuhan kaming lahat.

“Eh, siyempre kita na siya sa shot, kaya ginising siya. Pagkagising niya, nagulat siya, tapos pagtingin niya sa akin, wala akong ulo.

“Parang naalimpungatan nga siya, at hinanap talaga ako. Tinanong ko kung ano ang problema niya. ‘Yun nga, hinawakan niya ako, at kinuwento niya na nakita nga raw niya ako na walang ulo.

“Sabi ko na lang, ipag-pray na lang namin, kasi siguro nagpaparamdam lang ang mga spirit sa ginagawa naming proyekto.

“Actually, kami rin noong ibang cast, bale tatlo kami, binangungot kami. Pare-pareho kami ng dream, na akala namin gising kami, tapos may mga nakikita kaming kung ano-ano.

“Like ako, may mga nakikita akong kandila, at isang weird na tao, na nilagay sa ulo ko ang kandila. Siyempre, mainit ang kandila, nagising ako. Tapos doon ko lang nalaman na nananaginip pala ako.

“Buti na lang natapos din namin ang project,” sabi ni Paul, na kasama nga sa episode na ‘Mukbang’.

(Dondon Sermino)