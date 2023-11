Paano pa kung mag-briefs lang: Jake Ejercito nakakapang-init abs, braso

Minus points sa langit! ‘Yan nga ang reaksyon ng mga fan, sa mga kapwa fan, na walang ginawa kundi i-zoom, busisiin, titigan ang latest Facebook post ni Jake Ejercito!

Eh kasi naman, nakahubad ang anak na ito ni former President Joseph ‘Erap’ Estrada. At lahat ng shot ay galing sa ibaba ang kuha.

Meaning, kitang-kita ang kanyang abs, ang malalaking braso, at ang makinis na balat, at mamula-mulang nippy, ha!

Takam na takam nga ang mga beki sa masarap na inihain na `yon ni Jake. Na sabi nga nila ay nakapagpainit ng kanilang katawan.

Heto nga ang mga nakakalokang chika ng mga fan:

“OMG biglang uminit ang katawan ko. Winter is coming, palamig na dito, pero dahil kay Jake, biglang bumalik ang init.”

“Teka lang naman? Ano ito? Ako na bahala kay Jake ngayon, ha!”

“Magdamit ka naman Jake. Marupok kasi ako.”

“Ang hot ni Jake grabe. Ang yummy!”

“Wait lang Jake, on the way na ako.”

“Grabe naman, hot and spicy ng pandesal oh!”

“Nakakabusog ang kakisigan ni Jake. Sarap ng pandesal mo.”

Well, upper part pa lang ang pinapasilip ni Jake, ha! Abs at biceps pa lang ang nilalantad niya. What more kung biglang-bigla, nag-underwear na lang siya, o naging endorser na siya ng briefs? Malamang, mas marami ang magkakasala sa langit.

(Dondon Sermino)