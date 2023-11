Nakarating sa kaalaman ni Senadora Risa Hontiveros na iniisyuhan ng Philippine passport ang mga Chinese sa halagang P500,000 bawat isa.

“We are currently looking into information that foreign nationals allegedly pay P500,000 per passport,” sabi ni Hontiveros sa isang statement.

Nauna rito, sinabi ng ilang senador na posibleng isang sindikato ang nasa likod ng pag-iisyu ng pasaporte sa mga dayuhan, partikular na sa mga Chinese upang malaya silang makapagtrabaho sa mga Philippine Offshore Gaming Operator (POGO).

Ang nasabing rebelasyon ang naging daan para i-recall ang budget ng Philippine Statistics Authority (PSA) at posibleng madamay din ang budget ng Department of Foreign Affairs (DFA) para sa 2024.

Agad namang kumilos ang Office of the Ombudsman upang maimbes¬tigahan ang passport scandal.

“I trust that the Ombudsman will investigate this exhaustively and get to the bottom of the issue. Mukhang may mga ahensiya ng gobyerno na kailangan maglinis ng bakuran kasi ang daming nagkakalat,” sabi ni Hontiveros.

“Philippine passports are NOT for sale. No foreign national should treat this official document as mere commodity. This is an offense to our Filipino identity, our history, and our national dignity,” diin ni Hontiveros.

Aniya, maituturing na itong banta sa pambansang seguridad dahil sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno.

“Now that China is far from dialing down on her aggression in the West Philippine Sea, she may be taking advantage of our porous borders, our weakened institutions, and our own corrupt officials to advance her interests. Let us all remain vigilant. Huwag nating basta-basta papasukin ang mga dayuhang ina¬angkin ang sariling atin,” pagtatapos niya.

(Dindo Matining)