P12M ‘bato’ kumpiskado sa magdamagang trabaho

UMAABOT sa P12 milyon na halaga ng pinaniniwalaang shabu ang nakumpiska ng Police Regional Office (PRO) 7 sa ikinasang 24-oras na operasyon ng ibat ibang unit ng pulisya sa Central Visayas.

Sa ulat ni Central Visayas Police Regional Director Police Brig. Gen. Anthony Aberin, nasa 1.7 kilo ng umano’y shabu ang nakumpiska ng pulisya sa rehiyon mula alas-sais nang umaga noong Nobyembre 13 hanggang alas-sais nang umaga noong Nobyembre 14.

Sa Cebu City, abot naman sa 405 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P2,754,000 ang nasamsam sa isang big time pusher na si alyas Odot sa Barangay Carreta habang 355 gramo naman ng shabu na may halagang P2,414,000 ang narekober sa isang negosyante at tauhan nito sa buy bust operation sa Barangay Dao, Tagbilaran City, Bohol.

Nasa 1.022 kilo naman ng hinihinalang shabu na may halagang P6.9 milyon ang nakuha ng mga tauhan ng Cebu City police sa isang drug suspek sa Barangay Bulacao.

(Edwin Balasa)