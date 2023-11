Mixed martial arts yata gusto! Draymond Green sinakal si Rudy Gobert

WALANG dalawang minuto pagkatapos ng opening tipoff, tatlong players ang na-eject sa Golden State-Minnesota NBA In-Season Tournament Martes ng gabi sa Chase Center.

Sa transition play, naghatakan at nagtulakan sina Klay Thompson at Jaden McDaniels.

Nagtakbuhan ang players ng magkabila para umawat. Si Timberwolves center Rudy Gobert, tinangkang pigilan si Thompson.

Dinamba ni Draymond Green si Gobert, binigyan ng headlock at binaltak palayo – tumagal ng 7 seconds ang headlock at batak.

Sinubukan din ni Karl-Anthony Towns na brasuhin din si Green pero mautak ang Warriors big man, parang MMA fighter na iniyuko ang ulo para hindi mai-lock sa leeg.

Nang kumalma ang gulo, punit ang jersey ni Thompson sa harap mula sa leeg.

Sa 10:17 mark ng first quarter – 0-0 pa ang scoreboard – ejected sina Green at Thompson sa Warriors, at si McDaniels sa Wolves.

Binigyan ng double technical sina Thompson at McDaniels, flagrant foul 2 kay Green – lahat may kaakibat na ejections.

Sa kanyang 18th career ejection, kumakaway ang suspension kay Green na na-eject din sa laro ilang araw pa lang ang nakakaraan.

“(Green) aggressively put Gobert in a headlock and refuses to let go,” paliwanag ni crew chief Tyler Ford sa pool reporter. “This is unnecessary and excessive conduct.”

Sinabi ni Golden State coach Steve Kerr na hindi dapat na-eject si Thompson.

Walang itinawag kay Gobert dahil pinaghihiwalay lang niya sina Thompson at McDaniels.

Tinawag ni Gobert na “clown behavior” ang ginawa ni Draymond.

Bago ang laro ay out na si Stephen Curry (knee), nawala pa ang dalawang partners niya at natalo ang Warriors 104-101.

Nagsalansan ng 33 points, 11 rebounds si Towns, may 20 points si Anthony Edwards at 9 points, 13 rebounds, 3 blocks kay Gobert.

Rumesponde ng 23 points mula tatlong 3s si rookie Brandin Podziemski sa Golden State. Nagdagdag ng 21 si Dario Saric, 15 points, 5 rebounds, 4 assists kay Chris Paul. (Vladi Eduarte)