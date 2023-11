Mga miron pinasisibak F2 coach! Regine Diego hindi raw epektibo ang sistema

HINDI na natutuwa ang ilang masugid na tagasubaybay ng F2 Logistics Cargo Movers sa sistema ni coach Regine Diego sa kasalukuyang 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference.

Muling nakatanggap ng pangwawalis ang F2 Logistics sa defending champion na Creamline Cool Smashers nitong nagdaang Martes 19-25, 21-25, 16-25 para malasap ang ikatlong pagkabigo sa pitong laban, habang nahaharap muli sa isang mabigat na katunggali kontra Cignal HD Spikers ngayong Huwebes sa ikalawang laro sa alas-4 ng hapon.

Hindi naiwasan ng ilang fans na ilabas ang kanilang pagkadismaya sa panibagong pagakatalo ng Cargo Movers sa Creamline kung saan parang hindi umano lumaban nang husto ang koponan at hindi na epektibo ng sistema ni coach Diego.

“’Di naman na ganun kataas ang expectation ko, yun bang lumaban lang sana, ok na eh. But CCS easily disposed F2 in 3sets. Mabuti na rin nanood ang owner’s ng F2 CargoMovers, so they can see firsthand, how far F2 have fallen under Regine Diego and (Benson) Bocboc. Coach Noel for F2,” wika ni @Adriana_Anim sa post nito sa X.

Tumirada rin ng kanyang banat si X (Twitter) user @fortaftowers at sinabing iwasan umano ng mga graduating player ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers ang mapunta sa F2 Logistics hanggang nakaupo si Diego bilang coach.

“Para sa mga graduating lady spikers, wag na wag kayo mag-F2 hangga’t ‘di maayos sistema at si Regine Diego ang coach,” saad nito sa mensahe sa parehong social media post.

Kasalukuyang kulang sa suporta ang Cargo Movers na mayroong problema sa kawalan ng manlalaro dulot ng injuries sa mga key player na sina Kim Kianna Dy, Carmel Woo at Myla Pablo, habang tanging sina Jolina Dela Cruz na may walong puntos at tig-pito nina Ara Galang at Majoy Baron ang nakalista ng mataas na puntos sa huling laro.

“Eh di ba ang sabi nung Team Captain ng F2: Wag mag-expect. It manifested in their games. Anong klaseng training kaya ang ginagawa ng mga to? Bakit naging ganito mga galaw nila? Kelan kaya kayo magigising @F2CargoMovers management? Hindi effective ang sistema ni Regine Diego,” bulalas ng matinding pagtuligsa ng user na si @Adriana_Anim sa social media.

Naghahanap ng kanilang ikalimang panalo ang F2 Logistics na habol na makapasok ng next round.

(Gerard Arce)