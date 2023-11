Sinimulan na kahapon, Nobyembre 15, ang pamimigay ng year-end bonus at cash gifts sa mga kuwalipikadong kawani ng gobyerno.

Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, simbolo ito ng pagpapahalaga sa mga nagtratrabaho sa gobyerno at alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na siguraduhing makukuha nila ang nararapat sa kanila para sa kanilang mga sakripisyo na malaki ang ambag sa pagpapasigla ng ekonomiya.

Ayon sa Department of Budget and Management (DBM), ang year-end bonus ay katumbas ng isang buwang basic pay at P5,000 naman sa cash gift para sa mga ku¬walipikadong personnel ng gobyerno.

Naglabas ang DBM ng P45.3 bilyon para sa year-end bonus ng mga civilian personnel ng national government agencies, at P15.2 bilyon naman para sa military at uniformed personnel.

Inilaan naman ang P8.9 billion para sa cash gift ng mahigit 1.7 million na civilian, military at uniformed personnel ng national government agencies.

Pinaalalahanan naman ni Secretary Pangandaman ang mga kawani ng gobyerno na maging matalino sa paggasta sa kanilang bonuses at gamitin ito sa kanilang mga pangangailangan.

Batid ng kalihim na marami na ang excited na makatanggap ng kanilang bonus kaya dapat gamitin ito sa mga pangangaila¬ngan sa halip na walda¬sin para sa kanilang luho. ¬

(Aileen Taliping/¬Eileen Mencias)