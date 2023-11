May pinagdasal kay Padre Pio: Julia panay kapit kay Coco sa Europe

Nasa Europe pa rin ang mag-jowang Coco Martin at Julia Montes.

Matagal na nga rin nang huli silang magbakasyon kaya naman binonggahan at sinulit na nila ang kanilang European vacation.

Isa sa unang pinuntahan nila ay ang Rome, Italy at tuwang-tuwa ang mga netizen nang maging taga-picture ng isang foreign couple si Coco.

Sabi nga ng staff ni Coco na kasama nila sa vacation at nag-upload ng picture ay, “Ano kaya magiging reaction nila kapag nalaman nila na Philippine Primetime King Coco Martin ang kumukuha sa kanila?”

Isa pa sa pinuntahan nila ay ang Sanctuary of Saint Pio of Pietrelcina sa province ng Foggia sa Italy.

Ayon sa management ni Coco ay dream come true para sa mag-jowa ang makapagdasal kay Saint Padre Pio sa mismong sanctuary nito.

Bumisita rin ang lovebirds sa Cathedral of Santa Maria Del Fiore sa may Florence, Italy.

Sa ngayon nga ay nasa Switzerland na sila at gaya ng ibang turista ay tumungo rin sila sa Lake Lungern sa Obwaldend canton.

Sikat nga ngayon ang Lake Lungern dahil sa hit South Korean drama series na ‘Crash Landing on You’.

Very sweet at naka-holding hands sina Coco at Julia habang ninanamnam ang beautiful scenery ng nasabing lake.

Pinansin din ng isang netizen ang pagkapit ni Julia sa braso ni Coco.

“Sana all may kinakapitan,” sey ng nasabing netizen.

Maliban sa kinilig ay tuwang-tuwa rin ang netizens dahil parang muling binuhay nina Coco at Julia ang lead characters sa ‘Crash Landing on You’ na sina Ri Jeong-hyeok at Yoon Se-ri na ginampanan nina Hyun Bin at Son Ye-jin.

Sey pa ng iba, bagay i-remake ng CocoJul ang nasabing South Korean drama series.

Bonggels!