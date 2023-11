May contract pa sa AllTV: Toni ‘di totoong balik-Kapamilya!

Yes, hindi totoo ang tsikang babalik na sa ABS-CBN si Toni Gonzaga at siya uli ang magho-host sa reality TV show na ‘Pinoy Big Brother’!

Kumalat kasi ang tsikang magiging Kapamilya na uli si Toni at babalikan niya ang show na iniwanan niya.

Sabi ng source namin, nagtataka rin daw ang kampo ni Toni sa balitang ‘yon dahil hindi naman puwedeng makipag-negotiate ang TV host-actress sa kahit saan dahil may existing contract pa siya sa AllTV.

Yes, kahit wala munang show sa bagong Channel 2 si Toni ay tuloy-tuloy pa rin ang kontrata niya sa TV network ng pamilya Villar.

Natawa pa ang taong tinanong namin tungkol sa pagbabalik sa ABS-CBN ni Toni dahil parang kahit kami raw ay naniwala agad sa tsikang ‘yon.

“Naku, pati ba naman ikaw, naniwala agad sa tsismis na ‘yan? Tsismis lang ‘yan dahil walang katotohanan.

“Of course Toni’s so grateful sa ABS-CBN at mahal niya ang ‘PBB’, pero mali ‘yung naglalabasan.

“‘Yung contract ni Toni sa AllTV, tuloy-tuloy pa rin naman kahit wala muna siyang show.

“Hindi naman natapos ‘yung contract ni Toni,” paglilinaw ng kausap namin.

Samantala, happy raw ang kampo ni Toni dahil ang ‘Toni Talks’ show nito sa YouTube channel na Toni Gonzaga Studio ay talagang sinusuportahan ng fans.

‘Yung episode nga kung saan guest ni Toni ang sister niyang si Alex Gonzaga ay almost 5.4 million na ang view, ha!

So bongga nga ni Toni!

‘Yun na!