Juami Tiongson, Dyip sinagasaan Bossing

SA ikalawang subok, naitulak nina Juami Tiongson at Thomas De Thaey ang Terrafirma sa unang ‘W’ sa PBA Commissioner’s Cup nang sagasaan ang Blackwater 97-87 Miyerkoles ng gabi sa Ynares Center sa Antipolo.

Tumapos si Tiongson ng 25 points – 16 sa first half – at may 8 assists. Nagsumite si De Thaey ng 16 points, 12 rebounds.

Magic bunot ni coach Johnedel Cardel si Javi Gomez de Liano na may 17 points mula 3-for-4 shooting sa 3s.

Anim lang ang binitawan sa basket ni top pick Stephen Holt, may 7 points, 7 rebounds at 5 dimes.

Pagkatapos ng dikitang first quarter, umagwat ang Dyip 50-60 sa halftime pero naibaba ng Bossing sa 69-64 pagkatapos ng three.

Sa tuwing magtatangkang dumikit ng Blackwater, laging may sagot ang Terrafirma sa pangunguna ni hanggang ilang beses muling ilayo sa double digits, huli 97-84 sa drive ni De Thaey sa final minute.

Nakabawi ang Dyip mula sa 108-103 loss sa NorthPort noong Biyernes tungo sa 1-1. Pagkatapos ng panalo sa unang laro sa conference, napigil sa 1-2 ang Bossing.

“It was a total collective effort, we played as a team,” suma ni Tiongson na 9 of 20 mula sa field. “We stuck with our game plan.”

Nalimitahan sa 16 points (6/16 shooting) si Blackwater import Chris Ortiz bagama’t may 11 rebounds at 6 assists. May 16 markers din si Mike Ayonayon. (Vladi Eduarte)