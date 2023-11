INIHAYAG ng Israel Defense Forces (IDF) na nakubkob at kontrolado na nila ang Al-Shati refugee camp sa northern Gaza.

Ayon sa IDF, kabilang ang nasabing lugar na kuta o taguan ng militanteng Hamas group.

Dito ay natuklasan ng militar ng Israel ang 160 tunnel na ginagamit ng militanteng grupo para sa paglulunsad ng kanilang pag-atake.

Samantala, muling tiniyak ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ginagawa nila ang lahat para mapalaya ang mga bihag ng Hamas.

Hindi aniya tumitigil ang kanilang negosasyon para mapalaya ang nasa 239 na bihag ng grupo.

Nauna rito’y pumayag ang Hamas na pakakawalan nila ang mga bihag kapag nagpatupad ang Israel ng tigil putukan sa Gaza Strip.

Samantala,nagdadalamhati ang United Nations (UN) sa pagkamatay ng 102 nilang aid worker sa pag-atake ng Israel sa Gaza.

“A total of 102 aid workers with the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees (UNRWA) were killed and 27 others wounded in Gaza since Israel’s war with Hamas began more than a month ago. In the last 24 hours, one UNRWA staff member was killed with her family in the north of the Gaza Strip due to strikes. This is the highest number of United Nations aid workers killed in a conflict in the history of the United Nations,” ayon pa sa UN.