KINILALA ng Department of Health (DOH) ang Navotas City Hospital bilang isa sa Top 15 Level 1 Hospitals sa bansa dahil sa modernong pasilidad at mataas na kalidad ng serbisyo sa mga taga-lungsod.

Tinanggap nina NCH Medical Director, Dr. Spica Acoba at Chief of Clinics Dr. Roan Salafranca ang parangal sa idinaos na 2023 DOH Hospital Star Awards ceremony sa Iloilo City.

“We will continue to draw inspiration from this milestone to meet the challenges and further provide excellent medical and health facilities to our constituents,” ayon naman kay Navotas City Mayor John Rey Tiangco.

Sinabi ni Tiangco na dinagdagan pa nila ng laboratoryo ang NCH, gayundin ang kanilang molecular laboratory sa Barangay NBBS Dagat-dagatan. Nakatakda ring magtayo ng super health center ang lungsod sa Barangay NBBS Kaunlaran.

“We are grateful to our hospital and healthcare workers for their unwavering commitment and compassion in caring for the health and wellness of Navoteños,” dagdag ni Tiangco.

(Orly Barcala)