Hitmakers may pa-tribute kay Rico J. Puno

Sa press conference pa lang ng ‘Hitmakers XXceptional The 20th Anniversary’ concert nina Marco Sison, Hadji Alejandro, Rey Valera, at Nonoy Zuniga nitong Miyerkoles ng tanghali sa Mesa, Tomas Morato Quezon City ay nagpamalas na sila ng impromptu acapella ng kantang ‘Kapalaran’ ng yumaong kaibigang si Rico J. Puno.

Nagpa-sample ang Hitmakers ng pa-tribute number nila sa kaibigang si Rico na pinalakpakan ng press people.

Nakaka-touch nga na sa kanilang 20th anniversary show ay may pa-tribute sila sa yumaong kaibigan.

Kuwento pa ng apat na sikat na OPM balladeers, aside raw sa hit songs nila ay marami pa silang surprise numbers na ipapakita’t iparirinig sa kanilang upcoming concert.

Song numbers na hindi pa raw nila nagagawa sa napakarami na nilang shows here and abroad ang gagawin nila.

Kaabang-abang din ang dalawa nilang bagong kanta na kinompose ni Rey Valera na first time nilang kakantahin sa ‘XXceptional’ concert on December 1 sa The Theatre at Solaire.

Dalawa sina Pops Fernandez at Flor Santos sa producers ng concert.

Tsika pa ni Mommy Flor, na producer din ng movie na ‘In His Mother’s Eyes’ starring Maricel Soriano and LA Santos, ito raw ang first produced event ng DreamWings Productions na hindi kasama ang mga anak niyang sina LA at Kanisha Santos.

Inamin nga ni Mommy Flor na kaya raw siya nagtayo ng events company ay para lang mag-produce ng shows at concerts ng mga anak. Pero dahil sa sobrang paghanga niya sa Hitmakers ay pumayag siyang i-produce ito with Pops.

Ang bongga!

(Ogie Narvaez Rodriguez)