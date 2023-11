Goodbye kurikong! DOH may pa-lecture para maging flawless

May pa-skin care lectures ang Department of Health (DOH) sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Medical Association (PMA) sa pamamagitan ng surgical missions, sa may 9,000 target na pasyente upang maiwasan ang mga sakit sa balat sa iba’t ibang rehiyon sa bansa.

Ang naturang programa ay bahagi ng National Skin Disease Detection and Prevention Week.

Ayon kay Zharlah Gulmatico-Flores, Vice Chairman at Training Officer sa Department of Dermatology, National Skin Center sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center (JRMMC), layunin nito na ma-educate, ikalat ang kaalaman at mapagkalooban ang publiko ng tamang pangangalaga sa balat.

Sinabi ni Flores na palasak na sakit sa balat ay ang an-an o acne vulgaris at kurikong o scabies.

“Ina-address natin ‘yung hypersecretion o ‘yung pagiging oily ng skin dahil nagse-secrete masyado ang ating oil glands ng maraming oil,” banggit ni Flores sa live forum sa DOH.

Nabatid na ang bacteria ay nabubuhay sa kapaligiran at kapag ito ay dumami, nagreresulta ito ng pangangati at pamamaga ng balat.

Ang acne ay malimit na namumugad sa mukha na itinuturing na pinaka oily na bahagi ng katawan.

“This is a skin condition that is very itchy and causes patients to seek medical attention because sometimes they can no longer bear the itching,” dagdag ni Flores.

Naililipat umano ang kurikong lalo na kapag gumagamit ng iisang tuwalya at bed sheets.

“Ang tagalog ng scabies ay kurikong at ang kadalasan na symptoms ng mga taong may kurikong is nagkakaroon sila ng sobrang pangangati, especially sa gabi,” paliwanag ni Flores.

Ayon kay Flores may kinalaman rin ang pagpapalit ng panahon sa pagkakaroon ng skin diseases. Ito ay malimit na nangyayari kapag malamig ang panahon.

Nabatid na mayroon pang ibang skin ailments gaya ng allergic at irritant contact dermatitis, verruca vulgaris, at dyshidrotic eczema. (Juliet de Loza-Cudia