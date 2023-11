Encho Serrano kumayod, Pampanga syut sa Finals

Laro sa Nobyembre 17:

(Batangas City Coliseum)

South Division Finals/Game 2

7:00pm — Bacoor vs Batangas

(*Strikers angat, 1-0)

NAGLIWANAG sina Encho Serrano at ang Pampanga sa huling hati ng labanan upang tuluyang patalsikin ng Giant Lanterns ang dating kampeon na San Juan Knights, 82-76, sa Game 2 ng North Division Finals ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) nitong Martes ng gabi sa FilOil EcoOIl Arena sa San Juan City.

Umahon ang Pampanga sa paghabol sa 19 na puntos sa unang hati upang biguin ang apat na sunod na nasa North Finals series at dalawang beses naging division champion na San Juan Knights upang tuluyang angkinin ang kauna-unahang North division title sa jampacked na San Juan Arena.

Pinamunuan ni Encho Serrano ang limang manlalaro ng Giant Lanterns na may double figures sa pagtipon ng kabuuang 16 puntos kasama ang mga pangunahing foul shot sa krusyal na yugto upang makumpleto ng Pampanga ang hindi kapani-paniwalang pagbabalik tungo sa pagtatala ng 2-0 sweep.

Binalewala ng Giant Lanterns ang paghahabol sa 13 puntos sa pagsisimula ng ikaapat na yugto mula kina Serrano, Allen Liwag, John Lloyd Clemente at Justin Baltazar upang walisin ang serye at itala ang kanilang kasaysayan sa pagsungkit sa pinakaunang titulo sa liga at kilalanin bilang bagong hari sa hilaga.

Tumulong kay Serrano, na nagtala din ng 4 rebounds,7 assists, 1 steal at 1 block, para sa Pampanga sina Michael John Garcia na may 16 puntos, 5 rebounds, 2 assists, 2 steals at 1 block habang si Baltazar ay may 14 puntos, 19 rebounds, 7 assists, 2 steals at 1 block.

Nag-ambag si Clemente ng 12 puntos, 2 rebounds at tig-isang block at steal habang si Liwag ay may 10 puntos, 14 rebounds, 1 assist at 1 block para sa Giant Lanterns na inokupahan ang unang silya sa National Finals.

Hihintayin na lamang ng Pampanga ang makakatapat nito sa kampeonato sa National Finals sa magwawagi sa pagitan ng Bacoor City Strikers at Batangas City Chills. (Lito Oredo)