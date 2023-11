Eagles buhay pa sa Final 4! Jared Brown nagliyab sa three-point teritory

NAGING pangunahing sandata ni Jared Brown ang anim na tres upang tulungan ang Ateneo Blue Eagles na palakasin ang tsansa sa Final Four, habang tuluyang pinatalsik ang University of the East (UE) Red Warriors, 80-74, sa unang laro ng quadruple-header ng nalalapit na pagtatapos ng second-round ng eliminasyon sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City, Miyerkoles.

Tinuka ng Blue Eagles ang ikatlong sunod na panalo upang makamit ang 7-6 kartada para makakapit nang husto sa fourth place at maaaring makapwersa ng isang playoff sa huling pwesto para sa semifinals.

Tumikada ang Filipino-American mula Westmont College sa California ng team-high 21-points kasama ang dalawang rebounds at 6-of-11 sa three-point line. i

Sinegundahan ito ni Kai Ballungay sa 15 points, limang assists, apat na boards at isang steal, gayundin ang double-double ni Joseph Obasa sa 13 points, 11 rebounds, dalawang blocks at isang steal.

“I thought we looked a little bit disinterested today. There was no excuse for that. It’s disappointing turning the ball over as much as we did and not be more dominant in the rebounding when they’re missing Precious (Momowei) and we had a significant size disadvantage,” pahayag ni Baldwin, patungkol sa 26 turnovers ng Ateneo at 23 fastbreak points na ibinigay sa UE kahit na wala ang mga key player nito na sina Precious Momowei dahil sa suspensiyon at injuries nina Gjerard Wilson at Devin Fikes.

Kahit pa man lumikha ng 70-55 na bentahe sa nalalabing 7:31 sa laro ang Ateneo, hindi nagawang sumuko ng Red Warriors nang magtulong sina Rey Remogat, Ethan Galang, Allen Maglupay at Wello Lingolingo upang ibalik sa apat na puntos na lamang ang kailangang habulin sa nalalabing 2:15.

“I just feel like we weren’t as locked in and personally, I made some turnovers that I made because I wasn’t locked in and that’s what killed us,” wika ni Brown patungkol sa fourth period.

Bumagsak sa 4-9 rekord ang UE na muling nagmintis sa Final Four sa pang-14 sunod na taon.

Sasabak sa kanilang huling laro ang Ateneo kontra La Salle sa Sabado sa The Big Dome, habang sasagupa ang UE kontra Adamson sa Linggo sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

(Gerard Arce)