Maghaharap sa Quezon City Prosecutor’s Office si dating pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte at House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Rep. France Castro kaugnay ng preliminary investigation sa reklamong grave threat ng huli sa Disyembre 4 at 11.

Inutusan din ni Senior Assistant City Prosecutor Ulric O. Badiola si Duterte na magsumite ng kanyang counter-affidavit kaugnay sa kasong inihain laban sa kanya. Ang subpoena ay may petsang Oktubre 27 subalit ngayon lang ito naisapubliko.

Una rito, sinampahan ng kasong kriminal ni Rep. Castro si Duterte dahil sa umano’y pagbabanta sa buhay nito, na ipinalabas sa national television at livestream online.

Sa isang episode noong Oktubre 11 sa kanyang TV program na ‘Gikan sa Masa, Para sa Masa’ sa SMNI News Channel, ibinahagi ni Duterte ang kanyang payo sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, kung paano gamitin ang kanyang confidential at intelligence funds.

“Pero ang una mong target d’yan sa intelligence fund mo, kayo, ikaw France, kayong mga komunista ang gusto kong patayin,” diin ni Duterte sa naturang show.

Ikinatuwa naman ni Castro ang inisyung subpoena ng Quezon City Prosecutors Office laban kay Duterte.

“I am glad that the case is progressing and I hope that former Pres. Duterte will face the charges and participate in the preliminary investigation,” sabi ni Castro.

(Dolly Cabreza/Billy Begas/Natalia Antonio)