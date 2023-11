Isang construction project¬ ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa Don Victoriano, Misamis Occidental ang kasalukuyang iniimbestigahan ng mga awtoridad dahil sa posibleng paglabag sa Presidential Decree No. 705 (PD705) o Forestry Reform Code of the Philippines.

Ayon sa police blotter ng Don Victoriano Municipal Police Station na may petsang Nobyembre 7, 2023; isang concerned citizen ang nagsumbong sa mga pulis na nakita na dinedeliber ang sangkatu¬tak na kahoy o troso sa construction site at Purok 1, Barangay Gandawan.

Nang dumating ang ilang tauhan ng PNP para magsiyasat, sinabi ng isang taga-DENR na ang troso ay inorder ng ahensiya at ang building na tinatayo ay magsisilbing temporary outpost ng Department.

“However, upon verification of any supporting documents pertaining to the delivered timbers, that DENR PROTECTED AREA SUPERVISOR (PASO) Angel Jumawan was unable to present any documents,” ayon sa police report.

Dahil walang mailabas na lisensiya o dokumento ang DENR supervisor sa delivery ng mga troso, maaari silang maparusahan sa paglabag sa Section 68 ng PD705 kung saan mahigpit na pinagbabawal ang pagputol, pagtitipon o ang pangunguha ng troso at iba pang forest product kung walang lisensiya.