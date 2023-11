Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na tuluyan nang maabsuwelto si dating Senador Leila de Lima sa kanyang nalalabing drug case dahil pinayagan na siyang makapagpiyansa.

“Chances are she will be acquitted because that is a very strong statement when you say that the prosecution was unable to fulfill that burden of proof that is necessary for them to keep her in detention,” ani Remulla na isa rin abogado.

Una nang pinayagan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 noong Lunes si De Lima para makapagpiyansa sa drug case matapos mabi-go ang prosekusyon na maipresenta ang sapat na ebidensiya laban sa dating senadora.

Ayon kay Remulla, ang drug case ay isang non bailable na kaso pero dahil sa pinayagan na makapagpiyansa ang akusado, ang momentum ay pabor sa depensa.

Idinagdag pa ng Justice secretary na sa kaso ni De Lima, napatunayan lang na may independence ang hudikatura.

Ipauubaya na lamang ni Remulla ang desisyon sa panel of prosecutors na humahawak ng kaso kung gusto pa nilang kuwestiyunin ang pagbibigay ng piyansa kay De Lima. ¬

(Juliet de Loza-Cudia)