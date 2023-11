Cardinals swak sa semis sa pabida ni Clint Escamis

Mga laro Biyernes:

(FilOil EcoOil Arena)

1:30pm — LPU vs San Sebastian

3:30pm — Mapua vs Arellano

SINIKWAT ng Mapua Cardinals ang unang silya sa Final Four kasunod ng 69-53 pananambak sa Perpetual Altas sa unang laro ng 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City, Miyerkoles.

Angat sa nangungunang 13-3 kartada ang Mapua, habang dadaan pa sa butas ng karayom ang Perpetual para makalusot sa semifinal round sa 8-8 marka katabla ang Emilio Aguinaldo College Generals.

Matapos magmintis sa Final Four noong isang taon kasunod ng pagbabalik sa Finals noong Season 97 kontra reigning champions Colegio de San Juan de Letran Knights, muling magbabalik sa semifinals ang Mapua.

Bumida para sa Muralla, Intramuros-based squad si leading MVP candidate Clint Escamis na tumapos ng 17 points, anim na steals, apat na assists, apat na rebounds at isang block.

Umalalay si PBA-bound Warren Bonifacio sa 11 puntos, anim na boards, tatlong assists, dalawang steals at isang block.

Nag-ambag rin si Jopet Soriano ng 10 points, pitong boards at dalawang steals sa 3-of-4 shooting.

Kumaripas nang husto sa third quarter ang Mapua matapos makuha ang 29-21 sa halftime upang dalhin sa 50-28 ang bentahe mula sa tres nina Escamis at Marc Cuenco, na nag-ambag ng walong puntos at tatlong rebounds, kung saan napaabot pa sa pinakamalaking bentahe sa 22 puntos sa second half.

Nag-iisang tumapos ng double-double si Art Roque sa 13 points at 12 rebounds, habang nagdagdag sina Christian Pagaran ng siyam na puntos at apat boards, maging si John Abis sa pitong puntos, apat na boards at tatlong steals.

Palalawakin pa ng Mapua ang kanilang winning run laban sa talsik nang Arellano University Chiefs sa Biyernes, habang reresbak ang Perpetual kontra sa EAC Generals sa Sabado. (Gerard Arce)