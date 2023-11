Buti pa Gary V, Moira, Parokya ni Edgar sold out: Piolo mahina Calgary concert

Pinost ng isang kaibigang matagal nang naninirahan sa Canada ang ilang photos at videos na kuha sa concert ni Piolo Pascual sa Calgary, Canada noong November 10.

Bale ito ang pangalawang show ng ‘The Ultimate Heartthrob: Piolo Pascual Live in US and Canada’ ni Papa P.

Sa photos at videos, kapansin-pansin na hindi nga napuno ang concert venue.

Kuwento ng aming kaibigan, na-late raw silang dumating sa Southview Alliance Church na venue ng concert at sa reception pa lang daw ay usap-usapang hindi nga raw sold out ang show na papanoorin nila at puwede raw sila lumipat ng seats once nagsimula na ang show.

Sa bandang dulong upuan ang nabili nilang tickets pero dahil maraming bakante sa harapan kaya nakalipat sila sa bandang unahang bahagi at mas napalapit sila sa stage.

Napansin din daw nila na marami pang upuan ang hindi nagamit at nasa isang tabi lang daw. Iba pa raw ito sa mga bakanteng upuan during the show.

Na-enjoy naman daw nila ang concert ni Piolo. Feel na feel nila ang ganda ng boses at kaguwapuhan ng aktor. Pero bitin na bitin raw ang ibang mga nanood kasi kakaunti lang daw ang kinanta ng aktor. Mas mahaba pa raw ang performance ng front act, ha!

Samantala, kahit ilang songs lang ay bet na bet ng Pinoy audience ang ginawang performance ni Ai Ai delas Alas na special guest sa nasabing concert. ‘Yun nga lang daw, halatang hingal na hingal ang Kapuso comedienne habang nagsi-sing and dance.

Pero hagalpakan naman daw ang audience sa mga pakuwela ng komedyante. Aside sa talent fee niya, ang bongga raw ni Ai Ai dahil ang daming nag-abot sa kanya ng datung habang nagpe-perform siya, ha!

Anyway, nanood din ang friends namin sa mga concert nina Moira (last April), Gary Valenciano (nitong September 24), at Parokya ni Edgar (noong October 29) at iisa lang ang concert venue ng tatlong shows na ‘yon sa Calgary, ang Ravjeer Banquet Hall, na mas malaki sa pinagdausan ng concert ng Kapamilya actor-singer.

Kaya hindi nila maiwasang ikumpara ang apat na magkakaibang concerts na ginanap sa kanilang lugar. Totoong sold out daw at punong-puno ng tao ang concert nina Moira, Gary, at ng Parokya ni Edgar, ha!

Balita namin hindi rin masyado tinao ‘yung unang concert ni Papa P sa Anchorage, Alaska.

Hopefully, mas maraming kababayan natin ang manonood sa mga susunod pang shows ni Piolo sa Saskatoon, Canada, pati sa Jacksonville, Florida at sa Columbus, Ohio.

Siyanga pala, kinasasabikan na rin ang pagbabalik sa bansa ni Piolo para sa press conference at promo ng 49th Metro Manila Film Festival entry niya na ‘Mallari’.

‘Yun na!