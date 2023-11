Binasted si Kokoy? Angel Guardian pumiyok sa tomboy isyu

Single pa rin daw si Angel Guardian ngayon.

Ang inaasam ng mga fan na relasyon nila ni Kokoy de Santos ay sa wala nga nauwi.

Sabi nga, parang pinaasa lang nina Angel at Kokoy ang mga fan na nagsi-ship sa kanila noon. Dahil ang totoo nga, wala naman talaga silang interest sa isa’t isa.

“Lagi ko namang sinasabi na friends kami ni Kokoy. At wala naman kaming pinaasa, ha!

“Everything naman is genuine. We’re very close.

“Basta hindi nauwi sa relationship. Pero, I love Kokoy. Close talaga kami. Siya ang isa sa mga tao na malalapitan ko,” sabi ni Angel.

Pero, marami kasi ang nakakakita sa kanila noon na parang bongga ang harutan, na parang magdyowa nga.

“Naku, ganun talaga si Kokoy, maharot siya. At wala naman sigurong mali, ‘di ba?” sey niya.

Nanligaw ba at binasted niya si Kokoy?

“No! Walang ganung nangyari!” reaksyon ni Angel.

“Pero, minahal ko siya bilang kaibigan!” dugtong na chika pa ni Angel.

Pero, may mga nagdududa nga kay Angel, na baka raw tomboy ito, na ang puso nito ay para sa babae at hindi para sa lalaki.

“No! I mean, wala akong problema sa ganun, pero I’m not. I’m straight as a steak!” pangiti-ngiting sabi ni Angel.

Anyway, kaaliw nga ang pagkikita nina Angel at Iza Calzado sa presscon ng ‘Shake Rattle & Roll Extreme’ dahil alam naman natin na isa nga si Angel sa magbibida sa ‘Sang’gre’ na ang isa sa mga orig na cast (‘Encantadia’) ay si Iza, ha!

Marami raw pinayo sa kanya si Iza, at ayaw na lang niyang isa-isahin kung ano `yon.

Pero ngayon pa lang, pinaghahandaan na talaga niya ang matitinding eksena na gagawin niya sa seryeng `yon. At kitang-kita nga sa katawan ni Angel ngayon na sobrang fit na fit ito at handang-handang makipagbakbakan.

(Dondon Sermino)