Nagsimula nang magpasilip ang Tanduay sa publiko tungkol sa pinag-uusapan ngayong pinakabago nilang Calendar Girl.

Makikita sa social media accounts ng tinaguriang World’s Number 1 Rum ang pinost na behind-the-scenes footage sa shoot ng kanilang Calendar Girl para sa taong 2024.

Kaniya-kaniyang haka-haka na nga ang mga netizens tungkol sa kung sino ito, pero mailap pa rin ang naturang brand sa pagkakakilanlan nito, hanggang siya’y opisyal na ipakikilala na nga darating na ika-15 ng Nobyembre sa isang exclusive launch event sa hindi pa nabanggit na lokasyon.

Itinuturing na mahalaga ang taong 2024 para sa Tanduay dahil kasabay din nito ang kanilang 170th anniversary.

“The 2024 Tanduay Calendar Girl will be a part of pur celebration. She will also feature in our promotional events and materials throughout the year,” pahayag ng Tanduay.

Mula nang maitatag noong taong 1854, kaliwa’t kanan na international awards ang natanggap ng Tanduay dahil sa iba’t iba nilang produkto ng rum. Kinilala rin ito bilang World’s Number 1 Rum pagdating sa sales, at patuloy na namamayagpag pati na sa international markets kabilang na ang mga bansang Australia, North at South America, East at Western Europe, Middle East, at sa Asia.

Para malaman kung sino ang 2024 Tanduay Calendar Girl, i-follow ang Tanduay sa Facebook (Tanduay Rhum Official) at Instagram (Tanduayrumph).