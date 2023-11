Walang kapa-kapatid! Kamille Cal inakbayan NXLed kontra Akari

Mga laro Huwebes:

(FilOil EcoOil Arena)

2:00pm — NXLed vs Galeries

4:00pm — F2 Logistics vs Cignal

6:00pm — Petro Gazz vs Choco Mucho

KINUHA sa tiyaga at sipag ng NXLed Chameleons ang kanilang ikalawang panalo na sinabayan ng mahusay na pagpapatakbo sa laro ni playmaker Kamille Angelica Cal upang maungusan ang utol nitong Akari Chargers 22-25, 25-17, 25-23, 25-16, sa second game ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference, Martes, sa Araneta Coliseum.

Namahagi ang dating University of the Philippines (UP) Lady Maroons setter ng pambihirang 28 excellent sets, kasama ang walong puntos mula sa tatlong atake, tatlong blocks at dalawang service aces.

Dahil dito ay napabigyan ng magagandang hambalos sina May Luna na kumana ng 14 points, Jhoanna Maraguinot (13) mula sa 12 atake, kasama ang 11 excellent digs at siyam na excellent receptions, gayundin sina Lycha Ebon sa 12 points at 11 digs at Camille Victoria sa 11 points mula lahat sa atake.

“Sobrang halaga sa amin nitong panalo kasi siyempre ito ang magse-set sa amin sa mga susunod pa naming mga laro,” wika ng 22-anyos na setter.

“I think we based our games sa aming mga coaches na talagang walang pagod na nagtitiyaga ng pagbabasa ng blocks nila. Coach Minowa [Takayuki] is a type of coach that lets us play, gusto niya magyari na pagkatiwalaan namin ang isa’t isa sa block at set.”

Lumikha ng kabuuang 63 digs at 27 receptions ang NXLed, habang bahagyang nakalamang ang Akari sa 64 digs at 28 receptions.

Nagsukao ang Chameleons sa ikatlong set upang maitakas ang 25-23 mula sa 19 atake na kinarga ni Maraguinot at magandang floor defense ng buong koponan upang malampasan ang apat na blocks ng Akari.

Naging maingat sa errors ang NXLed sa tatlo lamang kumpara sa lima ng Akari.

Hinawakan naman ng NXLed ang ikaapat na set na pinagtulungang ratsadahin nina Luna at Maraguinot patungo sa 2-5 kartada ng NXLed.

(Gerard Arce)