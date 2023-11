Vice, Kim namudmod ng pera

Pinag-usapan at naging matagumpay ang ‘Magpasikat 2023’ at 14th anniversary celebration week ng ‘It’s Showtime’, ha!

Grabe nga ang pingdaanan ng hosts at staff para lang may bonggang mapakitang performances ang bawat team.

Chika nga nila, ilang buwan nila itong pinaghandaan simula sa pagbuo ng konsepto, paghahanap ng budget, at hanggang sa nakakapagod na ilang araw na rehearsals.

Idagdag pa nga riyan ang pinagdaanang suspension ng Kapamilya noontime show na kung saan muling bumuo ng isang panibagong noontime show ang staff, ang ‘It’s Your Lucky Day’ na pansamantalang pumalit sa ‘It’s Showtime’.

Kaya naman right after the announcement ng winners ng ‘Magpasikat 2023’ ay namudmod ng pera sa mga staff sina Unkabogable Phenomenal Superstar Vice Ganda at ang bida ng ‘Linlang’ na si Kim Chiu.

Sinagot din ni Meme Vice ang short vacation ng Gen Z staff sa Baguio.

Very generous nga si Meme Vice kaya naman love na love siya ng staff.

Mahal din niya ang ‘It’s Showtime’ staff at naglaan talaga siya ng isang buong araw para makipag-bonding sa mga ito.

Sumama pa nga siya sa mga ito sa Baguio at siyempre kasama ang kanyang minamahal na mister na si Ion Perez.

Kitang-kita ang kasiyahan ni Meme Vice na after lahat ng pinagdaanan ng kanilang noontime show ay patuloy pa rin silang minamahal ng Madlang People.

Ang Baguio trip nga pala nila ay deserve ng hosts at staff para makapag-refresh dahil isang panibagong taon na naman ang kakaharapin nila para lang magpasaya sa Madlang People.

At sana wala nang mangyaring airing suspension, ha!

Bonggels!