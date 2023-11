LALO pang pinaigting ng Amerika ang kanilang air strike sa mga pasilidad sa Syria na ginagamit umano ng mga Iranian revolutionary guard.

Ayon kay US Secretary of Defense Lloyd Austin, tugon nila ito sa patuloy na pag-atake ng mga Iran-backed fighter sa mga US base sa Iraq at Syria.

Sa ulat, umabot na sa walong pro-Iran fighter ang nasawi mula sa nasabing mga airstrike.

Ito ang pangatlong pagkakataon na naglunsad ng airstrike ang US sa Syria mula noong Oktubre 26.

Samantala, sinabi ni Austin na tinamaan ng kanilang pag-atake ang mga training facility at safe house ng mga Iranian revolutionary guard.

Aniya, sinasamantala ng mga Iran-backed fighter ang nagaganap na kaguluhan sa Israel at Hamas at sinasabayan nila ang pag-atake sa mga bases ng US.

“This is to make clear that the United States will defend itself, its personnel, and its interests,” diin ni Austin.