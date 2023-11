Tungo sa pag-unlad

Sa pagpapatuloy muli ng sesyon ng Kongreso sa nakaraang linggo, tayo po ay nanawagan sa ating mga kapwa mambabatas na suportahan ang matagal na nating adbokasiya na ibalik ang operasyon ng Bicol Express.

Nag-privilege speech po tayo para ipaliwanag kung paanong ang pagbabalik ng isang modernong Bicol Express rail line ay magiging susi sa pag-unlad ng buhay ng mga Bicolano.

Noong pinapatakbo pa ng Philippine National Railways (PNR) ang Bicol Express, ito po ay naghahatid ng mga pasahero at kalakal mula Maynila at Bicol, at pabalik. Sikat noon ang Bicol Express bilang isang komportable at mabilis na uri ng transportasyon patungo sa mga probinsiya ng Bicol.

Marahil ay nagtataka ang ilan kung bakit napakasigasig po ng inyong lingkod na matupad ang pangarap ng maraming Bicolano na mapaandar muli ang Bicol Express.

Ito ay sa kadahilanang ang pagbuhay muli sa Bicol Express na tinatawag ng Department of Transportation (DOTr) bilang South Long Haul Project ay magdadala ng maraming benepisyo hindi lamang para sa Bicol kundi maging sa mga karatig-rehiyon nito.

Una, iikli ang biyahe mula Maynila hanggang Bicol mula sa kasalukuyang 12 oras kapag naka-kotse o bus, hanggang sa apat na oras na lamang. Maikli na ang biyahe, maayos at komportable pa.

Pangalawa, habang ginagawa ang modernong Bicol Express, lilikha ito ng libu-libong trabaho kada taon para sa mga residente ng mga lugar na dadaanan ng tren. Kapag ang Bicol Express naman ay umaandar ng muli, mas lalong dadami ang mga trabaho dahil mag-uusbungan ang mga maliliit na negosyo sa mga estasyon nito.

Kakailanganin din ang mga bagong eksperto sa railway technology at mga bagong mga manggagawa na marunong magpaandar ng mga makabagong tren at magmintina ng mga riles.

Pangatlo, lalong sisigla ang industriya ng turismo sa Bicol. Sa pagsakay at pagbiyahe pa lamang papuntang Bicol ay maaaliw na ang mga turista sa naggagandahang tanawin, lalo pa’t kung matanaw nila ang nakakabighaning Bulkang Mayon.

Sa kabuuan, ang pagpapasigla at pagpapaunlad ng ekonomiya ng Bicol at ng buong South Luzon ang pinakamalaking benepisyong makukuha mula sa pagbabalik ng Bicol Express.

Bukod sa mga benepisyong ito, malaki rin ang maiaambag ng isang makabagong Bicol Express para maprotektahan ang ating kalikasan. Sa maraming pag-aaral, napatunayang ang paggamit ng tren ay mababa lamang ang ginagamit na enerhiya para ito mapatakbo, kumpara sa mga kotse, bus at mga trak.

Kahit diesel o kuryente ang gamit ng tren, mas kakaunting polusyon ang ibubuga nito kaysa sa mga kotse at iba pang sasakyan.

Natanong po tayo pagkatapos ng ating privilege speech ng isang kapwa mambabatas mula sa Bicol kung saan kukuha ng pondo para matupad ang pangarap na ito ng maraming Bicolano. Ang kanyang punto ay tinigil na kasi ng pamahalaan ang pakikipagnegosasyon sa Tsina na siyang orihinal na magpopondo sana ng proyekto.

Ipinaalam ko naman po sa kanya na kakahayag lang ng DOTr na ang Japan, India at South Korea ay interesadong pondohan ang mga railway projects ng administrasyong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. Isa sa mga proyektong ito ay ang Bicol Express o ang South Long Haul Project.

Alam ‘nyo po, ang pangarap ng inyong lingkod para sa muling pagbabalik ng Bicol Express ay mapakinabangan ito ng maraming Pilipino. Hindi ito para lamang sa mga turista o mga mayayamang manlalakbay na kayang magbayad ng mahal na pamasahe.

Kaya po ang ating adbokasiya ay para sa isang makabagong Bicol Express na abot-kaya ang pamasahe ng maraming Pilipino.

Kung pinakabagong teknolohiya ang gagamitin pero lolobo naman ang gastos at kakailanganing mahalan ang pamasahe para mabawi ang napakakalaking pondo na inilaan dito, iilan lamang ang makakasakay dito. Maeetsa-pwera ang karamihan ng mga pasaherong umaasang makakatulong ang pinakaganda at pinabilis na Bicol Express para tumahak ng landas patungo sa isang magandang bukas.

Sana po sa pagpapatupad ng proyektong muling pagbuhay sa Bicol Express, ang una nating isaalang-alang ay ang kapakanan ng maraming Pilipino.