Todo na ‘to! Marlon Tapales pukpukan training camp sa Baguio

MAS tumitindi pa ang preparasyon ni reigning International Boxing Federation (IBF) at World Boxing Association (WBA) super bantamweight champion Marlon “Nightmare” Tapales para sa nalalapit na unification bout kontra WBC/WBO titlist Naoya “The Monster” Inoue sa Disyembre 26 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Pinaigting ng kampo ni Tapales ang kanilang training camp sa Baguio City sa pakikipag-sparring kina reigning Asian Boxing Federation at WBC Asian Silver bamtamweight titlist Herlan “Nino Bonito” Gomez at sa beteranong welterweight at super lightweight boxer Jon Jon “Wolverine” Estrada, habang hinihintay pa si Vincent “Asero” Astrolabio na manggagaling sa Davao sa susunod na linggo.

Mayroong matinding rekord ang 24-anyos na tubong Enrique B. Magalona, Negros Occidental na si Gomez na 11-1 panalo-talo kasama ang walo galing sa knockouts.

Angat at baba naman ang karera ng 34-anyos na nagmula sa San Andres, Quezon na si Estrada na limang beses nang nakasagupa ng mga Japanese boxer.

Nagsimulang kumamada sa masinsinang ensayo ang 31-anyos mula Kapatagan, Lanao del Norte sa paggiya ni head trainer Ernel Fontanilla sa Knucklehead Gym sa Las Vegas, Nevada sa Amerika sa unang estado ng kanilang paghahanda bago lumipat sa Baguio City.

Matagumpay na nakuha ni Tapales (37-3, 19KOs) ang unified title kontra Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan sa bisa ng spilt-decision nitong Abril 8 sa Boeing Center sa Tech Port, San Antonio, Texas, habang binasbasan na rin ng WBA ang pagkakaroon ng unification bout sa hawak ni Tapales para itulak ang voluntary fight.

Todo rin sa pag-eensayo si Inoue sa Japan na tinitignang sobrang liyamado sa banatan.

(Gerard Arce)