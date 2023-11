Tara sa south! Family time sa Kaiju Cafe

Ang daming good comment sa FB post tungkol sa isang hidden gem sa Lipa City, Batangas. Ang ganda ng lugar. Super relaxing ang vibe.

Maraming puno at luntiang halaman papasok sa La Finca Farm & Country Resort sa Santo Tomas, Lipa Road, Batangas.

Ang La Finca ay spanish term for “The Farm”. It’s a village for healing kase sobrang payapa ng lugar. Suwerte ng mga nakatira dito dahil ang lapit-lapit mo sa nature. Ang gaganda din ng mga nakatayong bahay sa loob. Mga contemporary Filipino design na aesthetic. May ample natural lighting at magandang ventilation sa laki at dami ng mga bintana kaya unlimited fresh air. Walang matataas na bakod pero safe ang place.

Sa loob nito ay dinarayo ng marami ang Kaiju Cafe na matatagpuan sa dating clubhouse ng farm. Isang Japanese inspired coffee shop and restaurant. Isa sa napansin ko noong nagpunta kami ay walang tigil ang dating ng mga customer na patunay lang na masarap at affordable ang kanilang menu. Blockbuster lagi ang kanilang Barako Brew at Kaiju Special. Crowd favorite din ang Toffee Caramel, Matcha Shio at Biscoff Latte at fruit teas na Lychee, Peach at Passion Fruits.

At truly naman, super yummy ng mga order namin na Fried Tulingan (P230), Shredded Beef Tapa (250), Karaage Teriyaki (275) at Bacon Chizu (250) na swak for sharing kaya tipid.

Kahit ako napabilib sa lugar na kahit tapos ka nang kumain ay marami kang pwedeng gawin at tuklasin sa paligid. Pwede kang maglakad dahil mawalak ang lugar at malinis. Malakas at presko ang hangin mula sa matatanaw mong Mt. Malarayat at may malaking swimming pool para sa mga bisita.

May mini playground na safe sa mga bagets na gustong maglaro habang magkasalong kumakain ang pamilya.

Trivia: Lipa is considered to be the 3rd City with the highest elevation in Luzon kasunod ng Baguio at Tagaytay. May elevation o taas na 1,025 feet above sea level at nasa gitna ng dalawang malalaking bundok kaya naman mas mababa ng 3-5° deg celsius ang temperatura nito sa average normal temperature ng bansa all year round. Oh di ba hindi na kailangang lumayo kung gusto ninyo ng kaunting lamig.

Kakwentuhan namin ang ina ng mga may-ari na si Mariejie Sto. Tomas na hands on ang buong pamilya pagdating sa food and service sa Kaiju Café kaya naman nami-maintain ang positive comments and feedback ng resto.

Kuwento niya, madalas siyang mag-surpirse visit sa resto para tikman ang kanilang mga sini-serve na foods para masiguro na hindi nababago ang lasa na siyang binabalik-balikan ng kanilang mga suking customer. Alam umano niya ang lasa kapag naiiba ang preparasyon o luto kaya maingat niyang tinututukan ang food quality na importante sa food business.

Chill vibes dito lalo na kapag weekend dahil may live acoustic performance sa kanilang al fresco dining area para ma-entertain ang barkada at buong pamilya.

Bukod sa Kaiju Cafe, ilan pa sa mga dinarayo sa Lipa City ang Fat Grill restaurant at Publiko Kitchen Café na patok naman sa young crowd dahil sa masarap na food and drinks bukod sa magagaling nilang banda na kumakanta gabi-gabi.

Tinodo namin ang tour dahil pagkatapos sa La Finca ay tumawid kami sa Malarayat Golf and Cuntry Club para ma-experience ang mala- rich and famous na lugar. Maganda ang facilities na parang ayaw mo nang bumalik ng Maynila.

Walang katulad pala talaga ang Lipa. Hindi naman kalayuan sa Metro Manila kaya madali lang pasyalan. Kung sawa ka na sa urban noise and traffic, good choice ang Lipa City na may kakaibang karisma dahil sa lush green environment.

May makulay na kultura na hindi magpapahuli sa ilang sikat na lugar sa bansa. Kilala ang Lipa City bilang coffee center of the world dahil dito itinayo ang kauna-unahang coffee tree noong 1740 ng isang Spanish Franciscan monk. Simula noon mabilis na kumalat ang pagtatanim ng kape sa buong Batangas.

Binansagan na ‘Little Rome of the Philippines’ dahil sa maraming simbahan, kumbento, seminaryo, catholic schools at retreat houses. Nakilala ang lugar sa buong mundo dahil sa dokumentadong Miracle and Marian Apparitions noong 1948. Marami pang ibang ganap at natatanging yaman na ipinagmamalaki ang Lipa na madalas itanghal na Cleanest and Greenest City sa Region 4 kaya pasyal na kayo dito!

Kaiju Cafe San Pablo Road, Bgy. Dagatan Lipa City Batangas

Operating Hours: Everyday 9AM- 9PM.

Bisitahin ang kanilang FB page na Kaiju Cafe.