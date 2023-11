Simbahan ikinagalak paglaya ni De Lima

IKINAGALAK ng Simbahang Katoliko ang ipinagkaloob na pansamantalang kalayaan ni dating Senador Leila de Lima matapos itong makulong ng anim na taon dahil sa paratang ng administrasyong Duterte na sangkot ito sa kalakalan ng ilegal na droga sa bansa.

“Purihin ang Pangi­noon sa magandang balita, “ayon kay Kalookan Bishop at Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) President Bishop Pablo Virgilio David.

Gayunman, dismayado si David dahil ngayon lang ito ibinigay sa da­ting senadora. Patunay aniya ito na may mali sa justice system ng bansa na binabalewala ng mga opisyal ng gobyerno.

Samantala, iginiit naman ni Novaliches Bishop Emeritus Teodoro Bacani na hindi matatawag na hustis­ya ang paglaya ni De Lima kundi hustisyang nababawasan at hindi nagpapatuloy.

Humahanga rin ang Obispo kay De Lima na sa kabila ng sinapit niya ay nagawa nitong magpatawad at hindi pag-asam ng paghihiganti. (Juliet de Loza-Cudia)