May posibilidad na mabuo ang tandem nina Vice President Sara Duterte at Senador Imee Marcos para sa 2028 presidential elections.

Ito ang pinahayag ni dating Presidential Adviser for Political Affairs Ronald Llamas matapos ideklara ni Sen. Marcos ang kanyang suporta kay dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte nang iwanan ito ng maraming miyembro ng partidong PDP-Laban.

Ayon kay Llamas, maraming political analyst ang nagsasabing hindi puwedeng magtambal sa presidential elections ang parehong babae pero sa pagkakataong ito, baka mawasak ang kanilang paniniwala.

“Nagiging probable ngayon iyan, ‘yang ganyang klaseng option, dalawang babae for the first time baka sakaling tumakbo,” paliwanag nito sa isang programa ng Politiko.com.ph.

Aniya, mismong si dating Presidential Spokesperson Harry Roque, naniniwala na magiging magandang tambalan ang Sara-Imee sa 2028.

“Sabi niya, probable na ito at itong dalawang babae may bayag,” kuwento ni Llamas.