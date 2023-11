MAGANDANG araw sa ating lahat. Nais ko lang pasalamatan ang lahat ng bumati sa akin sa 57th birthday ko ngayon.

***

Gusto ko lang talakayin kung ano ba ang salary cap na tinatawag sa PBA. Kung itong ruling ba sa paglimita ng sweldo ng mga PBA player eh nakakatulong ba o nakakasama?

Ang upside, kaya nagtagal ang PBA ay dahil kontrolado ng teams ang pasweldo kaya hanggang ngayon dekada na nakalipas buhay pa rin ang liga. Hindi basta-basta pwede humingi ang mga “superstar” ng malaking kontrata na lalabag sa salary cap.

Kapag downside ang pinag-usapan sa salary cap, may tendency na ang mga player ay mag-explore sa ibang bansa na nag-ooffer ng malaking kontrata sa basketball. Halos mga triple ang diperensiya kumpara sa inaalok ng PBA teams.

At panghuli, kapag ang ibang teams sa PBA eh nag-under the table, ibig sabihin may mga offer sila na nakatago o hindi deklarado.

May mga “side agreements” kung tawagin. Maliban sa sumusweldo na si player sa paglalaro ng basketball, meron pa siyang business, pakotse, pabahay, trabaho sa magulang, free airline tickets sa abroad (business class) at malupit na bonuses. Halos lahat ng nabanggit ko eh maliban pa iyan sa kanilang sahod.

Lumalabas ang sahod eh parang dekorasyon na lang. Kaya sa tingin natin mga ka-Depensa at ka-Abante, saan pupunta ang pobreng manlalaro?

Sabi nga ni coach Yeng Guiao, kailangan dapat ay hindi salary cap kundi ang matapat at seryosong pagsunod sa salary cap.

Meron kayang team na susunod sa ganito kung lahat ng teams eh gusto agad mag-champion lalo na iyung teams na ang budget eh malalim pa sa balon?

Iyung mga pobreng teams eh kagat-labi na lang. Maghihintay ng disgrasya sa laro baka makasilat sa laban o makakuha ng super import na itatawid sa laban ang naghihingalong teams.

Sa ikabubuti at ikagaganda ng PBA, dapat tuparin ang salary cap at sundin ang mga polisiya ng liga.

Sana itaas ang salary cap, baka makatulong sa mga Pinoy ballers natin.

***

See you in Datu Anggal, Maguindanao on November 23 with the PBA Legends versus LGU DAM All Stars through the efforts of hardworking Mayor Joy Midtimbang.